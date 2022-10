Aparece un primer equipo dispuesto a sacar a Joao Félix del Atlético

Aunque Joao Félix se reunió este jueves con su agente, Jorge Mendes, para pedirle que le buscase una salida del Atlético de Madrid en enero, todo parece indicar que deberá esperar. Y es que el PSG está dispuesto a ofrecerle acomodo en su plantilla si Messi decidiera no renovar.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el argentino no tomará una decisión hasta después del Mundial. Es decir, que Messi será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, pudiendo abandonar el PSG a coste cero en verano. Para hacerse con Joao Félix como recambio, el conjunto francés deberá rascarse el bolsillo ya que su cláusula es de 350 millones de euros. No obstante, el Atlético de Madrid podría contentarse con una cantidad similar a los 127 millones que pagó en su día al Benfica por él.

Simeone y la situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid

“¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao Félix para perder? No soy así. Ningún entrenador es así”, preguntó Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, a los periodistas, entre la secuencia de cuestiones acerca de la suplencia en los últimos cuatro partidos del atacante, que explicó de forma concreta para resumirla en que “esto va de rendimiento”.

“Cuando Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido, cuando vuelva a reencontrarse con el gol, que lo tiene y lo ‘contranecesitamos’, jugará. Esto va por rendimiento y entiendo que hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Ojalá cuando le toque muestre todo lo que tiene. Jugó cada vez que estuvo bien”, expresó el entrenador en la rueda de prensa.

“Voy a ser muy claro con la situación de la misma manera que he hablado con Joao y se lo he explicado. Yo quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cunha, quiero ganar con Morata y quiero ganar con Griezmann. La única realidad es la que es. La temporada que ganamos la Liga tuvo un arranque increíble y jugó hasta que después se lesionó. Y Ángel tuvo un final de temporada importantísimo y terminó jugando Correa, porque estaba mejor que él, que volvía de su lesión”, repasó el técnico.

“La famosa Liga de 14 no venía jugando y contra Osasuna empezó a hacerlo muy bien, respondió con goles, con trabajo, con dar todo por el equipo, que lo tiene y lo necesitamos, y jugó hasta que se lesionó. Terminó jugando Griezmann con Cunha al final de la temporada pasada. Esta temporada hizo muy buena pretemporada, empezó muy bien, con aquellos partidos con el Juventus y el final del Manchester United, y jugó a partir de su buen rendimiento”, continuó el técnico.

“Cuando ahora su rendimiento ha bajado juega otro compañero, porque Joao es igual a Correa, Cunha, Morata y Griezmann. Trato de tratar a todos los futbolistas de la manera que yo creo que hay que tratarlos para lo mejor del equipo y no hay mucho más que eso”, añadió Simeone, cuando contestó a la primera de las cinco preguntas consecutivas que recibió sobre el delantero portugués, sin minutos el pasado miércoles ante el Brujas y fuera del once desde el derbi ante el Real Madrid, su último duelo como titular.

“El equipo está muy bien y hay una realidad solo. La realidad es el campo de juego y en esa realidad hay un entrenador que ve a los futbolistas con las mismas posibilidades. Entiendo elegir a quién está mejor en consecuencia de lo que el entrenador pide para cada partido. ¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao para perder? No soy así. Ningún entrenador es así”, prosiguió después.

“Me encanta porque encuentran un foco de atención y hoy es Joao Félix y podemos hablar cuatro horas del mismo tema. Es un chico fantástico, se lleva bien con todos sus compañeros, tiene muy buena relación con el grupo y estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más”, insistió el técnico, que también asumió su responsabilidad en que Joao Félix no haya alcanzado aún su mejor versión.