El Sporting de Portugal quiere llevarse a Martin Valjent del Mallorca

Además de reforzarse, el objetivo del Real Mallorca en el mercado invernal será retener a Vedat Muriqi, a Kang In Lee y a Martin Valjent en sus filas. Este último se ha colado en la agenda del Sporting de Portugal, que busca que busca a un nuevo central de cara al segundo tramo de la temporada.

Según O Jogo, el conjunto luso presentará una oferta al Real Mallorca por Martin Valjent, que tiene contrato en vigor hasta 2025. “Estoy muy feliz y orgulloso. Aquí me siento como en casa, como en una familia. Creo en el proyecto del Real Mallorca y me siento muy feliz de poder estar dentro del club por mucho tiempo”, dijo el eslovaco cuando firmó su renovación.

¿Cuánto le costaría al Sporting de Portugal llevarse a Martin Valjent del Mallorca?

Martin Valjent, que ha ascendido dos veces con el Real Mallorca a Primera División, fue comprado por el club balear por 1,5 millones de euros al Chievo Verona. Actualmente su valor de mercado es de 4,5 millones, cifra que el Sporting de Portugal deberá superar si quiere hacerse con el futbolista de 27 años.

El Sporting de Portugal amenaza la continuidad de Martin Valjent en el Mallorca y Madrid y Sevilla la de Muriqi

Otro futbolista que ha jurado amor eterno es Vedat Muriqi. Aún así, los 8 goles que ha anotado en los 12 partidos que ha disputado esta temporada le han colocado en la órbita del Real Madrid, si se desprende de Mariano o de Hazard en el mercado invernal, y en la del Sevilla.

Aún así, el Real Mallorca mantiene la calma porque la cláusula de Vedat Muriqi es de 30 millones de euros y por sus palabras. “La gente, la ciudad, los mallorquinistas, me demuestran que me quieren mucho y yo también a ellos. Cuando llegué este verano de Italia lo celebré porque aquí hay un juego más táctico y más técnico y eso me gusta mucho, por lo que pensaba que jugaría más que allí. Me gustaría acabar la carrera aquí, no quiero irme nunca de aquí”, manifestó el delantero de 28 años recientemente.