El Sevilla piensa en Vedat Muriqi para reforzar su delantera

El conjunto hispalense buscará reforzar su delantera en el mercado invernal y lo hará, preferiblemente, con un atacante con experiencia en LaLiga Santander. Si bien el Sevilla ha descartado a Chimy Ávila, por el que Osasuna se ha remitido a su cláusula de rescisión de 30 millones de euros, ahora está abierto a intentarlo con Vedat Muriqi, del Real Mallorca.

El futbolista de 28 años es el segundo máximo goleador de LaLiga Santander con 8 tantos. Sólo Lewandowski, del Barcelona, con 13, mejora los registros de Vedat Muriqi. Es por ello por lo que el Sevilla, y también el Brighton inglés, amenazan su continuidad en el Real Mallorca.

No obstante, la prioridad de Vedat Muriqi sería seguir en LaLiga Santander. Según manifestaba el kosovar recientemente: “La gente, la ciudad, los mallorquinistas, me demuestran que me quieren mucho y yo también a ellos. Cuando llegué este verano de Italia lo celebré porque aquí hay un juego más táctico y más técnico y eso me gusta mucho, por lo que pensaba que jugaría más que allí. Me gustaría acabar la carrera aquí, no quiero irme nunca de aquí”.

El Real Mallorca fichó a Vedat Muriqi a la Lazio el pasado verano por 7,5 millones de euros. La cláusula del delantero es de 38 millones, una cifra que el Sevilla buscaría rebajar.

El Sevilla podría hacer sitio a Vedat Muriqi devolviendo a Dolberg

Para fichar a Vedat Muriqi, o a cualquier otro futbolista, el Sevilla deberá liberar fichas. Es por ello por lo que tendría previsto devolver a Kasper Dolberg al Niza. El conjunto hispalense también tendría la intención de desprenderse de Papu Gómez tras el Mundial.