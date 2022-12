Colocan al Real Madrid tras los pasos de Muriqi

Karim Benzema sólo ha podido participar en la mitad de los partidos que el Real Madrid ha disputado en Liga. Ha sido por culpa de las lesiones, motivo por el que no ha podido disputar el Mundial de Qatar. Por ello, y porque Mariano y Hazard pueden salir en el mercado invernal, el Real Madrid está dispuesto a presentar una oferta al Mallorca por Vedat Muriqi.

Así lo asegura Il Tempo, que asegura que para el cuadro merengue no han pasado desapercibidos los 8 goles que el delantero de 28 años ha anotado en los 12 partidos que ha disputado con el Mallorca. Si bien Vedat Muriqi tiene una cláusula de 30 millones de euros, podría salir del equipo balear por una cantidad cercana a los 20, cifra perfectamente asumible para el Real Madrid.

Muriqi ha jurado amor eterno al Mallorca pese al interés del Real Madrid

No tan asumible sería dicha cantidad para el Sevilla, que también piensa en Vedat Muriqi para reforzar su delantera en el mercado invernal. Ajeno a los rumores, el kosovar juraba amor eterno al Real Mallorca al ser cuestionado recientemente por su futuro: “La gente, la ciudad, los mallorquinistas, me demuestran que me quieren mucho y yo también a ellos. Cuando llegué este verano de Italia lo celebré porque aquí hay un juego más táctico y más técnico y eso me gusta mucho, por lo que pensaba que jugaría más que allí. Me gustaría acabar la carrera aquí, no quiero irme nunca de aquí”. ¿Conseguirá el Real Madrid hacer cambiar de planes a Vedat Muriqi?