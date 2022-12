El Athletic quiere llevarse a Galarreta a coste cero del Mallorca

El centrocampista de 29 años podría regresar en verano al conjunto vasco, donde ya jugó entre 2011 y 2013. Iñigo Ruiz de Galarreta termina contrato con el Real Mallorca a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, algo que quiere aprovechar el Athletic para hacerse con sus servicios a coste cero.

Esta situación ha tratado de evitarla, sin éxito, el cuadro bermellón, que no renuncia a alcanzar un acuerdo con el donostiarra para su renovación. Y es que Iñigo Ruiz de Galarreta es feliz en el Real Mallorca y está muy contento con el esfuerzo que hizo en su día el club para mejorar su ficha. No obstante, es un reconocido seguidor del Athletic y nunca ha escondido su deseo de regresar al conjunto vasco. Por otro lado, según el diario AS, Iñigo Ruiz de Galarreta contaría con otros pretendientes en LaLiga Santander.

Iñigo Ruiz de Galarreta y Johaneko, objetivos a coste cero del Athletic

Además de con Iñigo Ruiz de Galarreta, el Athletic pretende reforzarse a coste cero con Johaneko de cara al siguiente curso. Pese a ser francés, el lateral zurdo de 18 años del Girondins de Burdeos, al igual que Lizarazu, nació en Iparralde, es decir, en el País Vasco francés, zona en la que Aymeric Laporte inició su carrera como futbolista.

Además, Johaneko formó parte del infantil del Athletic en el Torneo de Navidad de Berriatua en 2016. Según se ha publicado, el Girondins de Burdeos está abierto a negociar con el conjunto vasco por el futbolista francés. ¿Será Johaneko o Iñigo Ruiz de Galarreta el primer fichaje del Athletic de cara al siguiente curso?