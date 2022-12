La despreocupación de uno de los titulares de la Selección indigna a los españoles

Once millones de españoles convirtieron el último partido de la Selección frente a Alemania en la emisión más vista del año en televisión. Pese a ello, Aymeric Laporte no se ha sumado a la fiebre por ‘la Roja’. Y es que, pese a ser titular, ni si quiere sabe con quién se cruzarán si se clasifican para octavos de final. Laporte ha admitido que esa despreocupación que siente en cuenta al fútbol también la experimenta con el Manchester City.

Cuestionado por los posibles rivales de la Selección en octavos, el ex del Athletic señalaba en su entrevista para The Guardian: “Ni siquiera he mirado, no he hecho las predicciones. ¿Que nos cruzamos con los del Grupo F? Pues no tenía ni idea. Si digo la verdad, cuando juego con el City ni siquiera sé a qué hora empiezan los partidos. Mi familia me llama y dice ‘¿a qué hora jugáis mañana? Pues no sé”. Según ha reconocido Aymeric Laporte: “No soy un adicto al fútbol, no me gusta ver partidos”.

En lo que respecta al Mundial de Qatar 2022, el central de 28 años es optimista: “Sinceramente, no he visto a nadie jugar mejor. En lo individual hay muchos equipos con grandes jugadores, pero en términos de fútbol, de juego, muy pocos como nosotros”. “Nuestro juego es un ejemplo para muchas selecciones. Jugamos muy bien, tenemos futbolistas espectaculares, movemos el balón...”, añadía Aymeric Laporte.

La Selección de Luis Enrique y el City de Guardiola según Laporte

Por último, Aymeric Laporte habló de las diferencias entre Luis Enrique y Pep Guardiola: “Son muy diferentes, a pesar de tener la misma idea de quedarse con el balón. Ambos quieren la pelota para manejar el juego pero es verdad que con Guardiola intentas desequilibrar un poco más al rival, arriesgándote aún más que aquí”.