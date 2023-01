Un futbolista de la Selección asegura no sentir simpatía por ningún equipo español

A sus 27 años, David Raya lleva ya once viviendo en Gran Bretaña. Por ello, pese a haber sido convocado con la Selección para el Mundial de Qatar, no le sorprende ser más conocido en Inglaterra que en España. Así lo ha reconocido el guardameta del Brentford en la última entrevista que ha concedido. En ella admitió también no sentir simpatía por ningún equipo español.

«Es normal que aquí sea más conocido que en España. A raíz de ir con la selección la gente en mi país me conoce un poco más, pero aún está lejos de Inglaterra en ese sentido», comenzó diciendo David Raya en As.

El guardameta no escondió que le había dolido no jugar en Qatar: «A todos los jugadores les duele no jugar en cualquier partido y en un Mundial más. Tenía la esperanza de salir algún ratito pero no se dio la ocasión y me queda clavada esa espinita».

También que le sorprendió la destitución de Luis Enrique. «Creo que a todos nos pilló por sorpresa, pero ya sabemos cómo es el fútbol y estamos acostumbrados a estas circunstancias. Fue una pena y le deseo todo lo mejor a él y a su staff», confesó.

David Raya no conoce a Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, y es que si bien ha sido convocado con la Selección, nunca defendió a España en categorías inferiores. «Al venir tan joven a Inglaterra y jugar incluso en 5ª división tal vez estaba un poco fuera del radar, pero estando ya en la Premier quizás llame más la atención y le agradeceré siempre a Luis Enrique que contase conmigo porque cumplí un sueño», confesó al respecto.

Los equipos de David Raya

Cuestionado por su equipo favorito de LaLiga Santander, David Raya sorprendió al decir: «En España de ninguno. Es la verdad. Veía los partidos sin pasión. En Inglaterra seguía mucho a Arsenal y Liverpool. También al United».

Aún así al internacional español le gustaría jugar en LaLiga Santander: «Es una puerta que veremos si se abre en el momento correcto y con el destino adecuado. No diré que no porque me gustaría, pero de momento estoy muy bien aquí».

También seguir siendo convocado con la Selección. «Estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible para seguir acudiendo a las convocatorias y el seleccionador tendrá que decidir», concluyó David Raya.