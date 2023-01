En-Nesyri acepta una oferta del Niza y quiere salir ya del Sevilla

El delantero de 25 años, que recientemente rechazó una oferta del West Ham alegando que no iba a dejar el Sevilla a mitad de temporada, ha dado el visto bueno ahora a una propuesta del Niza. Youssef En-Nesyri no quiere dejar pasar este tren y tiene prisa porque se concrete su salida del equipo andaluz.

Si bien el objetivo principal de la escuadra gana era Terem Moffi, delantero de 23 años del Lorient, el acuerdo entre los clubes no está cercano. Esa es la razón por la que el Niza ha acercado posturas con Youssef En-Nesyri según Footmercato. Con el sí del marroquí, el Niza espera que las negociaciones con el Sevilla resulten sencillas. No obstante, el club de Nervión no se conformará con menos de 20 millones, que es la cantidad que aceptó del West Ham por el traspaso de Youssef En-Nesyri.

🚨Info: Youssef En-Neysri 🇲🇦💫



▫️Devant la lenteur des négociations avec Lorient pour Moffi 🇳🇬, Nice en parallèle avance sur son plan B.



▫️En-Neysri 🇲🇦 a déjà OUI aux Aiglons !



▫️Sampaoli 🇦🇷 est prêt à le vendre.



Avec @sebnonda https://t.co/4G65I2BsOA pic.twitter.com/dvsoFe9m15 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 21, 2023

Las calabazas de En-Nesyri al West Ham

Justificando sus calabazas al West Ham, Youssef En-Nesyri manifestaba recientemente: «Agradezco a todos los clubes que se han puesto en contacto con mi agente. Pero en estos momentos quiero tener la cabeza sólo en el Sevilla. No es un tema de dinero. Es un asunto deportivo, de querer ayudar al equipo en los peores momentos. Tenemos una gran plantilla y estamos seguros de que vamos a sacar adelante esta situación. Tuve la ocasión de salir en otras ocasiones y también dije que no. Ahora nos necesitamos todos. Queda mucha temporada». ¿Qué habrá cambiado ahora para que acepte la propuesta del Niza y quiera abandonar el Sevilla?