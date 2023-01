Hacía mucho tiempo que no se recordaba una tarde tan plácida en el Metropolitano como la vivida ante el Real Valladolid. El aficionado rojiblanco se ha acostumbrado a sufrir cada partido y ha olvidado que las goleadas, a veces, son posibles. Tampoco es que el partido ante los pucelanos vaya a pasar a la historia del club rojiblanco, pero a la media hora ya estaba visto para sentencia con tres goles a favor de los locales. El rival era un equipo en horas bajas y bien pudo recibir algún gol más en el segundo tiempo.

La conclusión más importante que se puede sacar de la penúltima jornada de la primera vuelta es la evidencia de que todo lo que sea alejar a Griezmann del área rival es tirar piedras contra tu propio tejado. El futbolista francés tiene muchas virtudes, además de su capacidad para hacer gol o asistir, pero es ahí donde el Atlético más le necesita. Sus cifras goleadoras han bajado considerablemente en esta segunda etapa de rojiblanco y se debe, en gran parte, a que se ha alejado de la delantera para generar el juego del equipo. Más vale que Simeone encuentre la manera de llevarle el balón hasta esa zona del terreno de juego si quiere encontrar la mejor versión del equipo.

El último partido de Liga sólo deja la duda en el aire de si el Atlético será capaz de jugar igual contra equipos de su nivel, algo que no ha hecho en todo lo que va de temporada. Está a la vuelta de la esquina, este jueves, la visita al campo del eterno rival. Es una gran oportunidad para demostrar que el equipo puede dar la talla. En el Santiago Bernabéu no está en juego únicamente el pase a semifinales de la Copa del Rey y si la necesidad de ver un halo de luz en una época nublada, donde las relaciones de la familia rojiblanca no pasan por su mejor momento y buscar culpables es el único tema en el orden de cada día.

Eliminar al Real Madrid significaría, además de poder pelear por un título esta temporada, recuperar una ilusión que se ha ido perdiendo por el camino, partido a partido.