Broncano explica por qué no habla de Piqué y de Shakira en La Resistencia

Desde el castillo troll que es La Resistencia, se está siendo muy respetuoso con Gerard Piqué, al que la canción de Shakira ha convertido en un tema recurrente. La actriz Miren Ibarguren quiso saber por qué y preguntó directamente a David Broncano.

«Creo que todo el mundo ha opinado y no nos vamos a poner de acuerdo, y, como tienen dos niños, no voy a opinar», explicó el presentador de La Resistencia.

Miren Ibarguren, por su parte, reconoció que la de David Broncano le parecía «una posición muy sana». «Por eso tampoco he dicho nada. Que da para muchos chistes, pero he preferido no decir nada», se justificó.

La Resistencia usó a Luis Suárez para trolear a Piqué con el beneplácito de David Broncano

Pese a ser amigo del programa, el que fuera central del Barcelona y La Resistencia acostumbran a trolearse mutuamente. Con motivo del 34 cumpleaños de Gerard Piqué, el programa presentado por David Broncano subió una fotografía de la Liga número 34 conquistada por el Real Madrid la pasada temporada, algo que el defensor no dudó en responder poniéndosela botando a La Resistencia para dar un zasca a Piqué con Luis Suárez como protagonista.

Todo comenzó con el tweet de Gerard Piqué por su cumpleaños, en el que simplemente se limitó a escribir «34». «No Gerard, ¿qué hiciste?», respondió La Resistencia al exfutbolista con una fotografía del Real Madrid celebrando su Liga número 34. «No sabía que los regalos cuentan como Ligas...», replicó Piqué.

No sabía que los regalos cuentan como Ligas... — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 1, 2021 El regalo de este año también costará una Liga. pic.twitter.com/kPmEjFHp0A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 2, 2021

«El regalo de este año también costará una Liga», volvió a responder La Resistencia, esta vez con una fotografía de Luis Suárez celebrando un gol. Cabe señalar que David Broncano, presentador del programa, es un reconocido seguidor del Atlético de Madrid.