Se ofrece para seguir en el Betis

El centrocampista de 36 años termina contrato a final de temporada con el conjunto verdiblanco y es libre para negociar con otros equipos desde que comenzase el mes de enero. Pese a ello, Andrés Guardado ha dejado claro que le gustaría seguir en el conjunto verdiblanco, con el que ha disputado 17 partidos en el presente curso. Lo ha hecho al ser entrevistado por los medios oficiales del Betis después de que alcanzase los 300 partidos en Liga frente al Espanyol el pasado fin de semana.

«A mí me encantaría seguir, a día de hoy me siento con fuerzas, con ánimos, con ganas de seguir en activo y jugando un par de años más si puede ser, y si es en el Betis, mejor. Me encantaría mantenerme aquí y si puede ser retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada. Pero bueno, a día de hoy me siento con ganas y con fuerzas de seguir aquí», afirmó Andrés Guardado.

«Afortunadamente sigo contando con minutos, que es importante cuando uno va teniendo cierta edad. Uno mismo se va diciendo su realidad, lo que te toca vivir, y a día de hoy mi realidad es que sigo contando con confianza y fuera del campo me hacen sentir importante y valorado. Por eso estoy en mi sexta temporada aquí, desde el primer día me han demostrado todos que confían en mí y eso le hace sentir feliz a uno», agregó el mexicano.

Andrés Guardado, ‘marcado’ por el Betis

Por último, sobre la influencia del Betis en su carrera, Andrés Guardado señaló: «Es muy difícil que no te enganche el Betis. Yo llevo ya seis años, pero se lo preguntas a jugadores que han estado menos que yo y te dirán que el Betis tiene algo especial, la afición, la ciudad, y además he tenido la suerte dentro de estos años, tres estar en competiciones europeas, ganar una Copa del Rey... Eso ayuda a que te empapes tanto del Betis. Y cuando uno tiene hijos y ves que el Betis para tu hijo se vuelve una ‘enfermedad’ y lo ves en el día a día, todo va sumando para que un jugador se sienta un bético más independientemente del tiempo que esté aquí».