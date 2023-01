Denis Suárez jugará en el Espanyol hasta final de temporada

Carlos Mourinño, presidente del Celta de Vigo, ha cedido ante la insistencia de Luis Campos y rescindirá el contrato de Denis Suárez para que la dirección deportiva pueda incorporar a un nuevo atacante en su lugar. En lo que respecta al centrocampista de 29 años, recalará en el Espanyol hasta final de temporada. Posteriormente recalará en el Villarreal, con el que ya tiene un acuerdo de cara al siguiente curso y con el que firmará hasta 2026.

El Celta de Vigo, por su parte, tiene un acuerdo para traer de regreso a LaLiga Santander a Toko Ekambi, exfutbolista del Villarreal. Los aficionados del Olympique de Lyon se han mostrado contrarios a su continuidad en el equipo y el camerunés saldrá en busca de un mayor protagonismo.

Denis Suárez se estrenará esta temporada con el Espanyol

El que tendrá más protagonismo es Denis Suárez. Y es que José Mouriño cumplió su amenaza y el centrocampista permanecía inédito en el presente curso. Ahora podrá jugar sus primeros minutos en esta temporada antes de regresar al Villarreal, con el que ya jugó en la campaña 2015-2016.

Pese a que Denis Suárez no juega con el Celta de Vigo desde el pasado 21 de mayo, el buen recuerdo que dejó aquella campaña ha hecho que para el Villarreal no haya supuesto un hándicap su inactividad. El ex del Barcelona disputó un total de 48 partidos con el submarino amarillo y anotó 5 goles. Ahora regresará más experimentado al Villarreal a coste cero. Antes tendrá un breve paso por el Espanyol.