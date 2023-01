El Atlético de Madrid, pretendiente de altura para Kang in Lee en LaLiga

El Atlético de Madrid quiere pescar en río revuelto. Kang in Lee quiere abandonar el Mallorca pero el Mallorca le ha tasado en 20 millones de euros causando un gran malestar en el coreano. Y es que Kang in Lee recaló a coste cero en el cuadro bermellón procedente del Valencia.

El atacante de 21 años veía con buenos ojos aprovechar su gran temporada en el Mallorca para poner rumbo a la Premier League en el mercado invernal. Sin embargo, a Kang in Lee podría surgirle una opción todavía mejor para continuar en LaLiga Santander. Según Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid piensa en él como recambio de Saúl Ñíguez si es que éste termina recalando en el Valencia.

Se produzcan salidas o no en el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid se lanzaría a por Kang in Lee si no ahora el próximo verano. Eso sí, el Mallorca deberá seguir pidiendo una cantidad similar ya que, en ningún caso, el cuadro colchonero hará frente a su cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

La posición del Mallorca ante el interés del Atlético de Madrid y de otros equipos en Kang in Lee

Esta temporada Kang in Lee ha disputado un total de 17 partidos con el Mallorca en los que ha anotado 2 goles y repartido 4 asistencias. Sobre su futuro, Javier Aguirre, técnico del equipo balear, manifestaba: «Él está con nosotros. Tiene contrato, no tengo que convencerlo de nada». «Tiene una cláusula de 30 millones y eso es mucho dinero. Las cláusulas las firman ellos en sus contratos. Mientras el mercado esté abierto, tenemos que estar pendientes, pero no contemplamos otro escenario que el actual. Mi sensación es que Kang está contento con nosotros, también que todos queremos mejorar. El dinero que hay en el fútbol, cuesta mucho fuera», zanjó el mexicano.