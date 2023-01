James Rodríguez desvela la fea manera en la que Rafa Benítez le dijo que se buscase equipo

El colombiano, que ya tuvo sus más y sus menos con el técnico madrileño cuando ambos coincidieron en el Real Madrid, volvió a coincidir con éste años después en el Everton. Ya en pretemporada, Rafa Benítez comunicó a James Rodríguez que no contaba con él y que se buscase un nuevo equipo.

Noticias relacionadas Delatado. El gesto de Luis de La Fuente que indica que cuenta con Sergio Ramos en la Selección

«El primer dia de pretemporada Benitez me dijo, ‘tú ya estas mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres mes hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos», ha contado James Rodríguez en el Twitch de Ricardinho.

Explicando su fichaje por el Al Rayyan, añadió: «Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir».

Además de con Rafa Benítez, James Rodríguez tuvo un roce con Reinaldo Rueda

James Rodríguez también admitió haber tenido sus diferencias con Reinaldo Rueda, cuando éste era seleccionador de Colombia. «Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre. Que si hubiera estado en esos 6 partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, pero bien», concluyó.