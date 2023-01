Enis Bardhi podría regresar a LaLiga de la mano del Mallorca

El Real Mallorca busca refuerzos de cara al segundo tramo de la temporada y pretende aprovechar los problemas económicos del Trabzonspor para traer a Enis Bardhi, ex del Levante, de regreso a LaLiga Santander.

El macedonio recaló en el cuadro otomano el pasado verano a cambio de 3 millones de euros. Desde entonces, Enis Bardhi ha disputado un total de 26 partidos con el Trabzonspor y ha anotado 4 goles. Sin embargo el conjunto turco no podrá retenerle en su plantilla y, según Sabah, el Real Mallorca es uno de los clubes que más interés ha mostrado por el ex del Levante. No obstante, el Torino también dispuesto a pujar por Enis Bardhi.

Además de Enis Bardhi, Johan Mojica podría recalar en el Mallorca

Pese a que el submarino amarillo fichó al Elche al lateral de 30 años el pasado verano; Alfonso Pedraza y Alberto Moreno están por delante de él para Quique Setién. Esto es algo que querría aprovechar el Real Mallorca para hacerse con Johan Mojica en calidad de cedido dada la buena relación que mantiene con el Villarreal.

El cuadro bermellón está interesado en un préstamo hasta final de temporada. En el presente curso, Johan Mojica ha disputado un total de 18 partidos con el Villarreal, que podría ver con buenos ojos que pusiese rumbo al Real Mallorca para ahorrarse parte de su ficha. ¿Logrará el cuadro bermellón hacerse tanto con él como con Enis Bardhi antes de que cierre el mercado invernal? Esta pregunta pronto tendrá respuesta.