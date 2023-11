Tras Alejandro Garnacho, Argentina quiere nacionalizar a un nuevo futbolista español

El madrileño Alejandro Garnacho, que juega en el Manchester United, ya es, a sus 19 años, uno de los diez futbolistas que más camisetas venden en Europa. Pese a que le dolió quedarse fuera del pasado Mundial, en el que se impuso Argentina, se mantuvo fiel a la albiceleste pese a ser tentado por España. El que podría hacer lo mismo es Pablo Maffeo, defensor del Real Mallorca.

El lateral derecho de 26 años no ha sido convocado nunca con España, lo que quiere aprovechar Argentina para seleccionarle. Scaloni está decidido a darle una oportunidad a Pablo Maffeo, ex del Manchester City y del Girona, dado que tiene ascendencia argentina. Su intención en convocarle durante el próximo parón para los compromisos frente a Uruguay y Brasil. No obstante, todo dependerá de que la AFA solucione los trámites burocráticos pertinentes.

¿Por qué Alejandro Garnacho se decantó por Argentina y no por España?

Cuestionado por su decisión de jugar con Argentina, Alejandro Garnacho señaló en TyC Sports: “No dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino también y apostaron por mí antes. Yo lo tenía claro: una selección muy grande, una oportunidad muy buena”.

“No me hace falta jugar tres partidos, estoy aquí y si no debuto en esta gira no importa. Sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”, añadió entonces el futbolista jurando fidelidad a la albiceleste en un momento en el que estaba siendo tentado por España.

Sobre cómo se habían comportado sus compañeros de la selección argentina, Alejandro Garnacho manifestó: “Bastante bien conmigo, animándome y apoyándome. Con Messi no hablé mucho… Pasé de verle en la tele toda mi vida y ahora lo tengo aquí. Es increíble, me da como que no es real aún. Scaloni me dice que esté tranquilo, que juegue como yo sé y que me va a dar la oportunidad”.