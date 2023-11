Vuelve a suplicar una nueva oportunidad a Luis de la Fuente: «Llevo años buscando debutar en la Selección»

Alejandro Grimaldo, lateral zurdo de 28 años, atraviesa un momento dulce con su equipo, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, como líder de la Bundesliga. A pesar de ello, y del buen rendimiento que demostró anteriormente en el Benfica, sigue suplicando una oportunidad con la Selección.

Cuestionado en una entrevista en MARCA por los años, que van pasando sin que haya debutado con la Selección, Alejandro Grimaldo dijo: “Sigo trabajando y creo que puedo tener la oportunidad, que puede llegar. Sé que no es fácil, que hay jugadores también muy buenos y que todos quieren estar ahí. Pero, al final, la decisión es del seleccionador. Yo voy a seguir poniéndoselo difícil intentando tener esa ocasión de poder ir y debutar con la Selección. Estoy dándolo todo y voy a seguir trabajando para poder ir en esta convocatoria o en la siguiente”.

“Estoy buscando esa oportunidad. Llevó años en muy buena forma. Estoy en el mejor momento de mi carrera y buscando esa llamada. Sé que han tenido su ocasión muchos laterales, pero estoy seguro de que a este nivel va a ser más fácil”, añadió optimista.

Alejandro Grimaldo podría ser convocado con la Selección el viernes

Sobre si estaría pendiente de la lista que ofrecerá Luis de la Fuente este viernes, comentó: «Me pilla de viaje. Jugamos ante el Qarabag pero cuando aterricemos seguro que miraré a ver si he tenido la suerte de ir a la convocatoria. Es un sueño para mí, siempre lo he dicho y no lo escondo. Sé que tengo opciones porque me encuentro muy bien y la gente lo está viendo, pero tampoco hay que emocionarse ni volverse loco porque hay más jugadores que lo merecen».