Anuncia por sorpresa el fichaje de Coentrao

El que fuera futbolista del Real Madrid, Fabio Coentrao, se ha convertido en el fichaje sorpresa de El Barrio, al que intentará ayudar para alcanzar los playoffs de la Kings League.

Después de que Marcelo haya jugado dos jornadas con su equipo, Skull FC, otro exfutbolista del Real Madrid participará en la competición presidida por Gerard Piqué.

En lo que respecta a Fabio Coentrao, debutará en la Kings League en la Jornada 5 de la mano de El Barrio, el equipo de Adri Contreras. El portugués descolgará así las botas después de que en 2021, con 33 años, anunciase su retirada del fútbol profesional.

La última de Coentrao

Fabio Coentrao fue noticia el pasado mes de enero al verse involucrado en un caso de pesca ilegal en Póvoa de Varzim, una localidad costera al norte de Portugal, donde se descubrió una operación irregular en un almacén vinculado a él.

Las autoridades portuguesas llevaron a cabo una inspección en el puerto pesquero de esta localidad, lo que resultó en el hallazgo de una tonelada de marisco almacenado ilegalmente. Este almacén, alquilado por Fabio Coentrao, era la base de un negocio que operaba sin licencia desde hacía siete meses.

Durante la inspección llevada a cabo se descubrieron 12 tanques llenos de agua de mar que albergaban diversas especies marinas, como langostas, camarones y centollos. Estas especies, altamente cotizadas en el mercado gastronómico, son un recurso valioso que requiere estrictos controles para su captura, almacenamiento y comercialización.

Así, de los 1.000 kilogramos de marisco almacenados, 760 carecían de la documentación necesaria para garantizar su procedencia legal, mientras que los restantes 260 kilogramos contaban con factura. Sólo que el negocio no tenía licencia.