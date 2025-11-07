El enganchón de Mbappé en redes con el rapero que había criticado su gestión del Caen

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y propietario junto a su familia del Caen francés , respondió al rapero francés Orelsan, quien en una canción criticó veladamente al capitán de Les Bleus por su gestión del club, que recientemente bajó a la Tercera francesa y sigue inmerso en una aguda crisis.

"Eres bienvenido para 'salvar' la ciudad que tanto amas. Este tipo nos había pedido entrar (en el capital del Caen) con un 1 % sin pagar porque no tenía un euro. Lo que le interesaba era tener la buena imagen del típico chaval criado en Normandía", dijo en 'X' Kylian Mbappé, a quien siguen 15 millones de internautas.

En uno de los extractos del nuevo álbum de Orelsan,'La fuite en avant', el rapero, de 43 años y natural de la región de Normadía (donde se encuentra Caen), canta: "Vas a hundir tu ciudad como han hecho los Mbappé".

El dinero por el que Mbappé compró el Caen

El delantero del Real Madrid adquirió el 80% del Stade Malherbe de Caen en 2024 a través de su fondo de inversión Coalition Capital, a cambio de unos 15 millones de euros.

Desde entonces, el club, que estaba en la segunda francesa, cayó a la tercera, poniendo fin a una racha de cuatro décadas en campeonatos profesionales (entre primera y segunda). En la tercera, su racha de malos resultados se ha prolongado y 16 empleados del club han sido despedidos.