La decisión de Rodri ante el interés del Real Madrid

Un año después de marcar el gol que dio al Manchester City la primera Champions de su historia, Rodri Hernández cautivó al mundo en la Eurocopa 2024 que conquistó para España, siendo elegido como el jugador más valioso del torneo. Aquella gesta sirvió para que fuera reconocido con el Balón de Oro, siendo relacionado entonces con el Real Madrid. Y precisamente con la intención de reclutar en el futuro al centrocampista de 29 años, el conjunto blanco no fichó un recambio para Toni Kroos.

Rodri Hernández entrará el próximo verano en su último año de contrato con el Manchester City, y eso es algo que el Real Madrid quiere aprovechar para hacerse con sus servicios. No obstante, el equipo inglés no quiere perder al Balón de Oro y ya trabaja para renovar al centrocampista y ahuyentar así al cuadro merengue.

Rodri habría elegido renovar con el Manchester City pese al interés del Real Madrid

Según el periodista Graeme Bailey, Rodri Hernández habría tomado la decisión de seguir en el Manchester City, razón por la cual las negociaciones para su renovación avanzan pese al interés del Real Madrid.

“El City está trabajando en la renovación de Rodri; se ha recuperado de su lesión y, según me informan, las negociaciones avanzan. Rodri es una pieza clave para el City, ya que quieren asegurar la columna vertebral del equipo. Donnarumma firmó un contrato a largo plazo, Dias y Haaland renovaron, y ahora confían en que Rodri también lo hará. Viana tiene sus planes y todo marcha bien. Si el City logra asegurar la continuidad de Rodri y Phil Foden en las próximas semanas, podrán concentrarse en reforzar el equipo; pero, en general, están muy satisfechos con la plantilla actual”, señaló.