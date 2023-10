Aparece un equipo en LaLiga dispuesto a llevarse a Berenguer del Athletic

Álex Berenguer termina contrato con el Athletic al final del presente curso y, dado que su protagonismo se ha visto reducido esta temporada, es toda una incógnita si el conjunto vasco le presentará una oferta de renovación. De no hacerlo, o de no alcanzar un acuerdo para su renovación antes de que termine diciembre, el extremo de 28 años será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, algo que quiere aprovechar en LaLiga EA Sports Osasuna.

Así lo asegura Deia, que señala que el cuadro rojillo estaría encantado de volver a ofrecer acomodo a Álex Berenguer en sus filas. No obstante, el deseo del futbolista sería seguir en el Athletic, por lo que Osasuna sólo tendrá opciones de hacerse con sus servicios si no le ofrece la renovación o si la oferta que le hace para renovar no es de su agrado.

Además de Berenguer, Nico Williams termina contrato con el Athletic

Al que sí está tratando de renovar por todos los medios el Athletic es a Nico Williams, que al igual que Álex Berenguer termina contrato a final de temporada. En el caso del internacional español, ya ha sido relacionado con el Barcelona y con el Real Madrid en LaLiga EA Sports, y no le faltarán pretendientes si decide emprender una nueva aventura.

Tranquilizando a los aficionados del Athletic, Nico Williams manifestó recientemente: “Tengo las cosas claras, pero todo tiene un proceso. Que la gente esté tranquila. Soy un chaval con las ideas muy claras. Mi hermano me aconseja en todo. Quiero mandar tranquilidad que todo va bien”.