El Barcelona tiene un derecho de tanteo sobre Sergio Camello

El delantero de 21 años ha sido titular frente al conjunto azulgrana con el Rayo Vallecano, equipo en el que ha recalado en calidad de cedido este verano procedente del Atlético de Madrid. El Barcelona ha podido examinar así a un Sergio Camello por el que tiene un derecho de tanteo.

El equipo catalán adquirió dicho tanteo cuando abonó 15 millones de euros al cuadro colchonero para sellar la paz tras el fichaje de Antonine Griezmann. Además de por Sergio Camello y otros canteranos del Atlético de Madrid, el Barcelona tiene derecho de tanteo sobre Saúl Ñíguez y Giménez.

Sergio Camello, delantero del Atlético de Madrid, renovó hasta 2026 su contrato, que terminaba en 2024, antes de recalar en el Rayo Vallecano. En el Atlético desde 2009, Sergio Camello ya jugó la pasada campaña cedido en otro club, en el Mirandés, de LaLiga Smartbank, con el que disputó 37 partidos, marcó 15 goles y dio cuatro asistencias, que le abrieron las puertas de la selección española Sub-21. El delantero jugó otros cinco duelos más con el primer equipo: dos más de Liga, uno de la Liga de Campeones y dos de la Copa del Rey, el más reciente el 12 de diciembre de 2020.

Sergio Camello, dispuesto a aprender de Falcao

Sergio Camello declaró a su llegada al Vallecano que poder sentarse en el vestuario al lado de “un referente” como Radamel Falcao supone “un honor” y aseguró que el conjunto vallecano es “muy acorde a la personalidad” que tiene.

“El recibimiento ha sido cómo me esperaba, de gente humilde y agradable desde el primer momento. Yo lo agradezco un montón, porque al final soy un chico muy joven y me resulta difícil entrar en un vestuario, porque soy tímido, pero luego me suelto rápido”, dijo Sergio Camello, en declaraciones difundidas por el club.

“El Rayo es un equipo que me gusta lo que propone, lo que transmite dentro y fuera del campo. Es un equipo que va muy acorde a mi personalidad. Creo que es el sitio idóneo donde crecer y trataré de demostrarlo lo antes posible”, apuntó.

El joven delantero madrileño buscará un hueco como titular junto al colombiano Radamel Falcao, uno de los arietes más realizadores a nivel internacional los últimos años. “El Tigre es un referente. Lo he visto en casa marcar goles y ahora es un honor sentarme en el vestuario con él”, concluyó.