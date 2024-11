El cambio de entrenador que se plantea el Espanyol

El Girona le bastaron 45 minutos para dejar encarrilado su partido ante el Espanyol con cuatro goles en la primera mitad. Manolo González, entrenador del conjunto blanquiazul, admitió que la imagen de su equipo fue “un auténtico desastre”. Tanto es así que el club perico ya se plantea un cambio en su banquillo y piensa en Sergio González.

El exfutbolista y exentrenador del Espanyol ya fue una opción cuando el equipo subió a Primera División. Sin embargo, al estar dolorido y con muletas tras haberse sometido a una operación de cadera, el conjunto blanquiazul apostó por dar continuidad a Manolo González.

Ya recuperado, el Espanyol, que es el penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports, vuelve a pensar en un ya recuperado Sergio González según el diario AS.

Manolo González y la posibilidad de que el Espanyol le destituya

El entrenador del Espanyol, Manolo González, lamentó después de la goleada de este sábado en el Estadi de Montilivi (4-1) que la imagen fue “un auténtico desastre" y que su equipo no compitió "con la intensidad adecuada" y el Girona fue "muy superior".

El técnico blanquiazul pidió "disculpas" a la afición, aunque añadió que no cree "mucho en ellas porque no valen para nada" y reconoció que acabó el partido "muy jodido", "fastidiado" y "tocado" y también "con mucha rabia". "Puedes gana o perder porque son cosas del juego, pero lo que marca es la forma de perder y esto no puede ser", argumentó el entrenador.

Manolo González, además, reconoció que la posibilidad de ser destituido no es lo que más le preocupa porque no depende de él y porque lo que más le preocupa es "dar la vuelta a la situación y que el equipo vuelva a mostrar sus señas de identidad". "Será difícil, pero hay que echarle todo lo que tenemos para sacarlo", zanjó.