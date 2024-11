El portero a coste cero que puedo fichar el Valencia como recambio de Mamardashvili

Aunque el Valencia traspasó a Giorgi Mamardashvili al Liverpool el pasado verano, logró que el guardameta de 24 años siguiera una temporada más en sus filas en calidad de cedido. Si bien se había cubierto ante su posible marcha fichando a Stole Dimitrievski a coste cero, podría incorporar a otro portero bajo esta misma modalidad en verano para cubrir el hueco que dejarála salida del georgiano al Liverpool. El elegido para ello sería Robin Zentner, que termina contrato con el Mainz al final del presente curso.

Así lo asegura el prestigioso Sport Bild, que señala que si el guardameta de 30 años no renueva antes de que acabe 2024, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, algo que podría aprovechar el Valencia para apalabrar su fichaje. No obstante, Robin Zentner suma 11 encuentros esta temporada y dado que cuenta para su entrenador, Bo Henriksen, no sería de extrañar que terminase renovando con el Mainz.

El Valencia también quiere cerrar un fichaje a coste cero en el Alavés

La delicada situación del Valencia ha llevado al conjunto che a reforzarse en los últimos años con futbolistas que terminaban contrato o que se encontraban sin equipo. Esto le ha llevado a cruzar intereses con el Sevilla, que quiere aprovechar que Abdel Abqar termina contrato con el Alavés a final de temporada para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente. La Roma también estaría tras los pasos del central de 25 años al que el conjunto vasco está intentando renovar a toda costa.