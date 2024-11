El equipo de LaLiga que se ha lanzado a por Raúl de Tomás tras ser descartado por el Espanyol

Tanto el Rayo Vallecano cono Raúl de Tomás están decididos a separar sus caminos en el mercado invernal aunque sea en forma de cesión. Y es que el delantero de 30 años se mantiene inédito en Liga y su única participación ha sido en Copa del Rey, donde anotó dos goles frente al Villamuriel. Si bien la intención de Raúl de Tomás era regresar al Espanyol, el cuadro perico ha descartado su fichaje. Esto es algo que querría aprovechar el Alavés para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura Superdeporte, que asegura que el conjunto vasco busca a un futbolista en su demarcación ya que, pese a contar con varios delanteros, ninguno se ha ganado la condición de indiscutible. Luis García Plaza considera que puede recuperar la mejor versión de Raúl de Tomás, el atacante quiere minutos, y el Alavés podría o bien solicitar su cesión o bien negociar su traspaso con un Rayo Vallecano que quiere liberarse de su elevada ficha.

El ofrecimiento de Raúl de Tomás al Espanyol

Sobre el ofrecimiento de Raúl de Tomás al Espanyol, se podía leer días atrás en La Grada: “Ha hecho llegar a la gente del Espanyol que volvería y sí, vendría perdonando dinero. El Espanyol le marcó y volvería haciendo un esfuerzo, pero no depende de él. Creo que no vendrá por un tema económico y porque Mao Ye no quiere que vuelva”.

Además de Raúl de Tomás, James Rodríguez podría abandonar el Rayo Vallecano

También por su elevada ficha, y porque como Raúl de Tomás no cuenta para Iñigo Pérez, el Rayo Vallecano buscará desprenderse de James Rodríguez en el mercado invernal. En lo que respecta al colombiano, tan sólo ha disputado 136 minutos repartidos en 6 encuentros. Esto es algo que estarían dispuestos a aprovechar Boca Juniors en Argentina y la Lazio en Italia para hacerse con los servicios de James Rodríguez.