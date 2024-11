Dos equipos de LaLiga se disputan el fichaje de Eric García

Tras una temporada de ensueño con el Girona, Eric García no quería regresar al Barcelona si no era para tener protagonismo. Si bien Hansi Flick decidió hacerle un hueco en su plantilla, no está teniendo el protagonismo que se preveía, motivo por el que podría volver a salir en calidad de cedido. De ser así, el Girona, y también la Real Sociedad, serían los equipos dispuestos a ofrecerle acomodo en el mercado invernal.

Si la salida de Eric García está ganando enteros es porque el Barcelona aún no ha podido inscribir de manera definitiva ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor. Cabe señalar que si el primero está jugando es por la lesión de Andreas Christensen, que en principio debería volver a ser inscrito de cara al segundo tramo de la temporada. Si bien el Barcelona dispone de margen por la lesión de Ter Stegen, la salida de Eric García, ya sea rumbo al Girona o a la Real Sociedad, facilitaría al club catalán este encaje de bolillos al que se ve obligado en cada ventana de transferencias.

Ante el interés del Girona y de la Real Sociedad, el Barcelona habría fijado un precio de 10 millones a Eric García que podría animar a más equipos a intentar el fichaje del central de 23 años en el mercado invernal.

La Real Sociedad se ha sumado al Girona a la puja por Eric García

Cabe señalar que el Girona trató de retener en sus filas a Eric García en verano. “Quisimos que Eric volviera porque es un jugador que nos hubiera ayudado a ser más competitivos y definir el juego del míster. Habría sido un fichaje excelente por nuestra parte, y por eso le pedimos al Barça”, reconoció su director deportivo Quique Cárcel.

“Yo creo que ellos no querían que saliera, pero cada cual sabe cómo están las cosas a casa suya, es una situación que sabrán ellos. Yo lo intenté, pero no ha podido ser”, reconoció. Ahora, el obstáculo para su regreso al Girona sería la Real Sociedad.