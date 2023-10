El conocido entrenador que dijo no al Sevilla

Lo de Diego Alonso puede salirle muy bien o muy mal al Sevilla tal y como han constatado sus dirigentes. Es por ello por lo que tras prescindir de José Luis Mendilibar se lanzaron a por un entrenador con mucha más experiencia en LaLiga EA Sports, y en el propio Sevilla, como Marcelino García Toral.

Pese a estar sin equipo tras sus reciente salida del Olympique de Marsella, el técnico asturiano no tuvo a bien considerar la propuesta del conjunto hispalense. Según Relevo, Marcelino García Toral rechazó al Sevilla por varios motivos. En primer lugar no le convencía el proyecto y sabía que el club, muy limitado económicamente, no iba a poder satisfacer sus demandas en el mercado invernal. Por otro lado, al estar el Sevilla vivo en Champions, sabía que era una obligación el clasificar al equipo para los octavos de final.

Tras el no de Marcelino, el Sevilla ha fichado a Diego Alonso

El uruguayo Diego Alonso, exseleccionador del combinado nacional de su país, es el nuevo entrenador del Sevilla, al que dirigirá hasta el final de esta temporada en sustitución de José Luis Mendilibar, destituido el pasado domingo, anunció este martes el club andaluz. Diego Alonso, de 48 años, cuenta con experiencia en España en su etapa de jugador al militar en el Valencia, Atlético de Madrid, Rácing de Santander, Málaga y Murcia. Su estreno en el banquillo será en la Jornada 10, en el Sánchez Pizjuán, nada más y nada menos que frente al Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports.