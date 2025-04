El delantero al que el Betis ha descartado fichar por 3 millones de euros

El Betis hizo un esfuerzo el pasado verano para poder llevarse del Almería a Marciano Sanca para que el delantero de 21 años reforzarse su filial. Tras unas duras negociaciones, en las que logró hacerse con sus servicios en calidad de cedido, el conjunto verdiblanco se aseguró una opción de compra de 3 millones de euros que finalmente ha decidido no ejercer por el guineano.

Aunque Marciano Sanca ha jugado 15 partidos con el filial del Betis en Primera Federación, no ha sido capaz de ver puerta con el equipo andaluz, aunque sí ha repartido dos asistencias. No obstante, su rendimiento no ha sido el esperado, motivo por el que el club de las Trece Barras no ejercerá la opción de compra de 3 millones de euros que tiene sobre él según ABC de Sevilla. La decisión del Betis obligará a Marciano Sanca a regresar al Almería, con el que tiene contrato hasta 2028.

Marciano Sanca no seguirá en el Betis, que sí quiere que siga Natan

El que sí ha ofrecido el rendimiento esperado durante su cesión, aunque en su caso recaló en el primer equipo es Natan de Sousa. Es por ello por lo que el Betis negociará con el Nápoles este verano para hacerse en propiedad con el central de 24 años. Sin embargo, dado que Diego Llorente y Marc Bartra están por delante de él, el conjunto verdiblanco buscará alcanzar un acuerdo a un precio inferior a los 9 millones de euros que figuran en su opción de compra.