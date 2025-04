El Espanyol encuentra en LaLiga un recambio para Joan García

Joan García parece abocado a abandonar el Espanyol este verano. Y no sólo por el fuerte interés que despierta en el Arsenal, que ya intentó su fichaje de cara al presente curso, y en otros importantes equipos, sino porque el club perico necesita una gran venta para sanear sus cuentas. Consciente de que por el guardameta de 23 años recibirá más ofertas y más elevadas, el conjunto blanquiazul ya piensa en Leo Román, del Real Mallorca, como recambio.

Cabe señalar que Leo Román, de 24 años, es una oportunidad de mercado, no sólo porque este verano entrará en su último año de contrato, sino por su condición de suplente de Dominik Greif. El Real Mallorca también es consciente de que no podrá retener en sus filas al guardameta ibicenco, y eso es algo que, además del Espanyol, tratará de aprovechar el Valencia según Relevo. No obstante, dado que la cláusula de Joan García es de 30 millones, aún siendo vendido por una cantidad cercana, el Espanyol dispondrá de mayor liquidez que el Valencia para afrontar el fichaje de Dominik Greif.

El Espanyol, abierto a vender a Joan García

Abierto a vender a Joan García, preguntado por la razón por la que no fue traspasado al Arsenal el pasado verano, Fran Garagarza, director deportivo del cuadro perico, señalaba meses atrás en en el diario AS: “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”.