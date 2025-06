Ya se sabe dónde entrenará Imanol Alguacil la próxima temporada

Imanol Alguacil, al que ya se le vio en Sevilla tras anunciar que no seguiría en la Real Sociedad la próxima temporada, entrenará finalmente al conjunto hispalense. Tras valorar el fichaje de José Bordalás, del Getafe, el club de Nervión ha preferido apostar por un técnico algo más ofensivo. Dejando en un segundo plano el tema económico, pues ha recibido ofertas mucho más interesantes en este aspecto, Imanol Alguacil ha preferido seguir en LaLiga EA Sports. Clave en esta decisión ha sido la llegada de Antonio Cordón a la dirección deportiva, que le dará poderes dentro de los límites económicos a los que debe ceñirse el club.

Según El Desmarque, las negociaciones entre Imanol Alguacil y el Sevilla han entrado en la recta final y todo parece indicar que será anunciado como nuevo entrenador del equipo andaluz en las próximas horas. Imanol Alguacil firmará por dos o tres temporadas con el Sevilla tras haber dirigido las últimas seis campañas y media a la Real Sociedad.

Aunque Imanol Alguacil quería seguir en la Real Sociedad, fichará por el Sevilla

Sobre su salida de la Real Sociedad, Imanol Alguacil dijo en rueda de prensa: "La intención era seguir, continuar con la Real Sociedad, pero a la vez estoy súpercontento, orgulloso de haber conseguido todo lo que hemos vivido durante estos años".

"No hay un motivo concreto, creo que era el momento. No quiero dramas, me voy con pena pero sobre todo muy contento y orgulloso, y es con lo que me quedo", añadió.

"Yo quería renovar, pero no a cualquier precio, haciendo las cosas bien. Y seguramente ese ha sido el motivo principal, que no he ganado lo que yo entendía que tenía que ganar. Por eso os decía que me lo tenía que merecer. No hay un motivo especial. Mis sensaciones son buenas, sin drama. Todo tiene un inicio y un final y quiero que se me recuerde así, como una persona que entró sin hacer ruido, con ganas de trabajar, de dar lo mejor para la Real Sociedad, y que se va haciendo un gran trabajo, satisfecho, contento y agradeciendo a todos el apoyo recibido", zanjó un Imanol Alguacil que seguirá su carrera en el Sevilla.