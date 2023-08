La desorbitada cantidad que pide Sergio Ramos para fichar por este equipo

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Galatasaray negocia con Sergio Ramos y todo parece indicar que llegarán a buen puerto. No obstante, de momento, el conjunto turco no alcanza las elevadas pretensiones del que fuera central del Real Madrid y del PSG. Por otro lado, si el Galatasaray quiere fichar a Sergio Ramos, deberá superar al Molde y lograr la clasificación para la próxima edición de la Champions League.

En lo que al dinero se refiere, según el diario AS, René Ramos, hermano y agente del futbolista de 38 años, pide 15 millones por dos temporadas, mientras que el cuadro otomano le ofrece 10. Mauro Icardi, con el que Sergio Ramos coincidió en el PSG, está mediando para que las negociaciones con el Galatasaray lleguen a buen puerto. Todo parece indicar que será así, ya que el andaluz prefiere seguir en Europa, y más si es para jugar en un equipo Champions, que poner rumbo a Estados Unidos.

El Sevilla ha descartado fichar a Sergio Ramos

En LaLiga EA Sport, el que ha vuelto a descartar el fichaje de Sergio Ramos ha sido el Sevilla. En esta ocasión ha sido su presidente, José Castro, el que le ha cerrado la puerta. “No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo”, dijo al ser preguntado por Sergio Ramos hace unos días.