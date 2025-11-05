Canales quiere volver a España y ya hay un gran favorito para cerrar su fichaje

Sergio Canales termina contrato con Rayados de Monterrey el próximo 30 de junio y, aunque el conjunto mexicano trabajaba en su renovación, el centrocampista de 34 años ha paralizado las negociaciones ya que tendría la intención de regresar a España en verano. El equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios sería el Racing de Santander, aunque el cuadro cántabro tendrá más fácil cerrar su fichaje si logra ascender a Primera División.

Ha sido Estadio Deportivo el medio que ha desvelado que Sergio Canales ha rechazado varias de las interesantes propuestas que le ha hecho llegar Rayados de Monterrey para dar prioridad a su regreso a España.

Al Racing de Santander le cuadran los números con Canales

Cabe señalar que semanas atrás, cuestionado sobre la posible vuelta del centrocampista al Racing de Santander, su presidente Manolo Higuera, dijo en la Cadena SER: “Los números con Sergio Canales nos cuadran siempre. Tengo relación personal con él desde hace mucho tiempo y estamos en contacto. Hoy mismo hemos cruzado mensajes, nos hemos chateado y lo único que puedo hacer es trasladar lo que él me ha transmitido desde siempre, que su ilusión es volver a jugar en el Racing y que no es ningún problema estar en Segunda o en Primera División. Como su ilusión también es la mía, pues estoy seguro que en el corto plazo Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing”.

El guiño de Sergio Canales al Racing de Santander

A su vez, hace un año fue el propio Sergio Canales el que declaró que le gustaría volver a jugar en España, lanzando un guiño tanto al Betis como al Racing de Santander. “A día de hoy me veo aquí, por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como el Monterrey, pero sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento. ¿El Betis? No cierro esa puerta, y tampoco la del Racing. Son los dos equipos con los que más me identifico”, declaró el cántabro en una entrevista para el diario AS.