El equipo español que sueña con fichar a Suso pero que exige que se pronuncie

El Sevilla no rescindió el contrato de Suso, que fue relacionado con el Valencia en el mercado invernal, y agotará su contrato con el conjunto hispalense. El centrocampista de 31 años será libre en verano y Juan Cala, secretario técnico del Cádiz, sueña con poder cerrar su fichaje. Aún así ha puesto la pelota en el tejado del futbolista, al que ha exigido que se pronuncie.

Preguntado por Suso en Voz Cadista, Juan Cala señaló: “¿Cómo no me va a gustar Suso? ¿Hay alguien del fútbol al que no le guste Suso? Nos hemos enfrentado, le conozco, es un chico que es de Cádiz y que es cadista. Estamos como locos para que haga 'un Lucas Pérez' y esté en el Cádiz. Pero él, que hable por él mismo”.

Optimista de cara a cerrar su fichaje, aunque para ello Suso deberá rebajarse considerablemente el sueldo, añadió: “Creo que el Cádiz y Suso siempre van a tener posibilidad porque ambas partes están condenadas a entenderse. Suso tiene en su cabeza y en su corazón jugar en el Cádiz y el Cádiz estaría encantado de tener a Suso en sus filas. Siempre va a ser algo latente. Va a ser algo que se tiene que dar”.

A Suso le gustaría jugar en el Cádiz

Suso, que aunque es gaditano nunca ha jugado en el Cadiz, llegó a afirmar en Mediaset: “Sería una cosa bonita jugar el final de su carrera deportiva en el Cádiz aunque en el fútbol nunca se sabe. He sido siempre y soy del Cádiz. Es una cosa que no se puede ocultar. Es como si a Jesús Navas le preguntas si es del Sevilla”.

Por su parte, en Canal Sur Televisión dijo: “El Cádiz es mi equipo, otra cosa es que no lo muestre. Es el equipo con el que me he criado. Soy de Cádiz ciudad, iba todos los fines de semana al estadio a ver al equipo...”.