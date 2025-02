El equipo que se ha reunido con los agente de Joan García y amenaza su continuidad en el Espanyol

El Arsenal de Mikel Arteta, que estuvo a punto de hacerse con Joan García el pasado verano, volverá a la carga por el guardameta de 23 años del Espanyol el próximo. Para acercar posturas, emisarios del conjunto inglés aprovecharon su visita a España con motivo del partido en Montilivi con el Girona para reunirse con sus agentes.

Así lo asegura The Athletic, que señala que el Espanyol se remitirá a la cláusula de Joan García, que es de 30 millones de euros, ante el interés del Arsenal.

Ya el pasado verano, tras ganar el Oro en los Juegos Olímpicos con España, el conjunto se lanzó a por él unos días antes de que cerrase el mercado. Por ello, pese a que el propio Joan García había dado el visto bueno a la propuesta del Arsenal, el Espanyol se remitió a su cláusula de rescisión.

¿Venderá el Espanyol a Joan García al Arsenal este verano?

Cuestionado al respecto, Fran Garagarza, director deportivo del cuadro perico, dijo en el diario AS: “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”.

Confiado en que ese momento sea el próximo verano, el Arsenal busca alcanzar un nuevo acuerdo con los agente de Joan García para que resulte más sencillo su fichaje.