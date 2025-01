Rescindirá su contrato con el Sevilla… ¿para fichar por el Valencia?

Suso, que terminaba contrato con el Sevilla a final de temporada, está en conversaciones con el club de Nervión para rescindir su contrato. El conjunto hispalense ve con buenos ojos liberar una ficha para un nuevo refuerzo y el extremo de 31 años salir a un equipo en el que pueda tener mayor protagonismo. De momento, Suso ya ha sido relacionado con el Valencia.

El club de Mestalla tenía como objetivo prioritario a Eljif Elmas, por el que había solicitado al Leipzig su cesión. Sin embargo, poder hacerse con Suso en propiedad si rescinde su contrato con el Sevilla podría cambiar sus planes.

Si bien de momento no habría una propuesta formal por el futbolista, no la habrá hasta que no sea un jugador libre, la prioridad de Suso, que ha disputado en el presente curso 7 partidos con el Sevilla, sería continuar su carrera en LaLiga EA Sports. No obstante, para que pueda recalar en el Valencia, el conjunto che deberá desprenderse de alguno de sus futbolistas ya que tiene las 25 fichas de las que dispone ocupadas actualmente.

Corberán estaría dispuesto a ofrecer acomodo a Suso si rescinde su contrato con el Sevilla

Su entrenador, Carlos Corberán, confía en que lleguen nuevos fichajes. “Estoy en esa confianza y optimismo que vamos a conseguir mejorar la plantilla y reforzarla en torno a las necesidades que detecto, que las comunico en privado al club. Trabajo desde esa confianza y centrado en sacar el máximo rendimiento a mis futbolistas y preparar de la mejor forma cada partido”, señaló.