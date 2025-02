Uriarte anuncia que el Athletic busca un recambio para Ernesto Valverde

Ernesto Valverde termina contrato con el Athletic a final de temporada. Aún así, el conjunto rojiblanco confía en que renueve, al menos, hasta 2026, que será el último año de Jon Uriarte como presidente si no es reelegido. Aún así, por si el que fuera entrenador del Barcelona decidiera emprender una nueva aventura, el club vasco ya le busca un recambio.

“Sería un sueño que Valverde estuviera hasta el final con nosotros. Las cifras hablan por sí mismas. Es un entrenador impresionante y ha tenido logros en las tres etapas que ha tenido con nosotros. Hemos ganado Copa y estamos clasificados en puestos de Champions. Es trabajo de muchos, pero su papel es fundamental. Es el mejor entrenador del Athletic en este siglo. Me queda un año y medio de mandato y sería un sueño que Valverde estuviera hasta el final con nosotros”, comentó Jon Uriarte al respecto.

El Athletic abordará la continuidad de Ernesto Valverde cuando esté más avanzada la temporada

Confirmando que el Athletic le estaba buscando un recambio a Ernesto Valverde por si decidiera no renovar, el presidente del conjunto vasco añadió: «A Ernesto le gusta hablar de estos temas cuando la temporada esté avanzada. Las cosas dependen de dos partes, no sólo de una. Si por lo que fuera tuviéramos mala suerte y no siguiera con nosotros habría que aplicar lo que decía un antiguo jefe mío: ‘los cementerios está llenos de gente imprescindible’. Mikel (director de fútbol) y su equipo están trabajando para intentar de que en caso de que eso sucediera hubiese plan B, plan C y demás».