El equipo de LaLiga al que le hubiera gustado entrenar a Del Bosque y del que estuvo cerca

Aunque a Vicente del Bosque le hubiera gustado estar ligado toda su carrera al Real Madrid, no fue renovado por Florentino Pérez en 2003 pese a que el conjunto blanco ganó aquel año la liga. Eso hizo que el técnico salmantino probase fortuna en Turquía de la mano del Besiktas en 2004. En 2007, por su parte, el nombre de Vicente del Bosque apareció en las elecciones del Athletic. Y es que Javier González, ahora director general del SD Logroñés, le quería como entrenador. Tras no proclamarse presidente, Vicente del Bosque se quedó con las ganas de entrenar al Athletic tal y como ha reconocido. Afortunadamente para él, le surgió la posibilidad de hacerse cargo de la Selección tras la Eurocopa de 2008.

“Uno de los candidatos tuvo interés en mí. Por mi parte, hubiera sido una alegría poder entrenar al Athletic. Me habría gustado. Es más, recuerdo cuando muchos vascos iban a estudiar a Salamanca y muchos, como yo, nos hicimos del Athletic. El Athletic es algo singular. Es verdad que otros equipos también tienen cantera y sus equipos formativos, y yo me he dedicado a la formación de jugadores casi más que al profesionalismo”, recordó Vicente del Bosque en Radio Bilbao de la SER.

Vicente del Bosque ve “muy bien” al Athletic este año

Sobre la situación del Athletic y sobre su entrenador, Ernesto Valverde, Vicente del Bosque comentó: “Veo muy bien al Athletic este año. Han incorporado a algunos jugadores que le han dado mucha vitalidad y están consolidando a otros. La banda izquierda es un puñal. Se trata de un equipo bien construido y en el que se nota la mano de su entrenador. En aquella época ya estaba Valverde. Han pasado veintitantos años y ahí sigue. Y lo está haciendo estupendamente”.