El equipo de LaLiga que quiere traer a Ferran Jutglà de nuevo a España

Ferran Jutglà, que en 2022 puso rumbo a Bélgica de la mano del Brujas tras haber disputado 9 partidos con el primer equipo del Barcelona en la campaña anterior, podría regresar a España. El delantero de 25 años anotó 27 goles en sus dos primeras temporadas en el equipo, aunque en el presente curso no ha sido capaz de ver puerta en liga hasta la fecha. Esto es algo que querría aprovechar el Sevilla, que busca a un futbolista en su demarcación, para hacerse con sus servicios en el mercado invernal.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el conjunto hispalense deberá alcanzar un acuerdo con el Brujas para cerrar su fichaje. Limitado económicamente, el Sevilla podría solicitar la cesión de Ferran Jutglà, adquiriendo una opción de compra, que podría ser obligatoria en función de una serie de objetivos, a ejecutar el próximo verano. El futbolista catalán vería con buenos ojos poder regresar a España con el objetivo de cumplir su sueño de triunfar en LaLiga EA Sports.

¿Dejará Ferran Jutglà Bélgica para volver a España?

No obstante, el propio Ferran Jutglà reconoció en una entrevista estar asentado en Bélgica junto a su pareja. “A veces la vida es maravillosa y tiene cosas guardadas que no puedes imaginarte. La adaptación a Bélgica ha sido fácil. Lo primeros meses, con muchos partidos, me pasó muy rápido y sólo pensaba en fútbol, no tenía tiempo de pensar que estaba solo. La adaptación fue rápido y todo fue rodado. Vine solo pero después vino mi pareja y seguimos aquí juntos: estamos muy bien, los dos tenemos nuestros trabajos”, dijo.