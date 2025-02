El Bayern de Múnich, dispuesto a pagar 60 millones por un futbolista español

Dean Huijsen, central de 19 años del Bournemouth se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League a las órdenes de Andoni Iraola. No es de extrañar que su nombre ya haya sido relacionado con equipos como el Real Madrid o el Bayern de Múnich, que estaría dispuesto a pagar 60 millones de euros por el defensor español.

Según TBR Football, aunque el Bayern de Múnich es el líder de la Bundesliga, se ha propuesto rejuvenecer su plantilla, motivo por el que se ha fijado en un Dean Huijsen por el que el Bournemouth pagó 15,2 millones de euros a la Juventus el pasado verano y al que tiene blindado con un contrato hasta 2030 y una cláusula de 60 millones de euros que es la que se plantea pagar el conjunto alemán.

En su primera campaña con el Bournemouth, Dean Huijsen ha jugado hasta la fecha 21 partidos en los que ha anotado dos goles.

¿Por qué Dean Huijsen juga con España?

Dean Huijsen juega con España tras haber declinado la opción de hacerlo con Países Bajos, una decisión que justificó en el diario AS: “Al final eliges país porque quieres jugar por tu país. No hay ningún tema deportivo. Es todo por sentimiento. Esta es mi casa. Yo cuando vuelvo de Inglaterra voy a Málaga, no voy a otro lado”.

Dean Huijsen aprovechó la ocasión para declarar: “Yo soy del Málaga y veo sus partidos cuando puedo, pero hago lo mejor para mí. Por eso tomé esa decisión”.