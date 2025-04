El croata Ivan Rakitic se estrenará este miércoles como comentarista en la semifinal de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid con el Barcelona. El exjugador del equipo catalán reconoció que pudo haber recalado en el conjunto rojiblanco hasta en tres o cuatro ocasiones. Primero cuando defendía los colores del Sevilla y después cuando recaló en el Barcelona.

“Estuve tres o cuatro veces a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Una de esas veces el fichaje estaba cerrado. Hablamos muchas veces, y cuando me fui al Barcelona también estuvimos en contacto, pero cuando tuve la oportunidad del Barça, decidí irme al Barcelona... Con el Atlético estuvo casi cerrado”, contó Ivan Rakitic en la COPE.

El croata también fue preguntado por el futuro de Luka Modric, que a sus 39 años termina contrato con el Real Madrid a final de temporada: “No sé qué pasará con Modric y ni le quise preguntar. Le he visto disfrutar muchísimo; le vi en un entrenamiento y es una locura cómo está. Él puede y el Madrid todavía necesita a Luka”.

Sobre la salida de Xavi Hernández del Barcelona, comentó: “Me da muchísima pena lo de Xavi porque era el entrenador perfecto porque conocía la casa y por sus ideas. Creo qeu el momento no le ayudó mucho y a veces se toman decisiones en caliente. Yo le veía muchísimos años en el Barça”.

Respecto al duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el que se estrenará como comentarista, Ivan Rakitic dijo: “Espectacular, mejor partido no hay y he podido disfrutar muchos de esos en el campo. Lo veré con nervios y espero que podamos disfrutar de un gran partido. Con el Atleti hay que tener muchísimo cuidado porque tiene un equipo muy completo. Lo del primer partido ha enseñado que va arriba a por el Barça y en casa no será diferente; van a querer esa Copa más que nunca después de lo que pasó en Liga y Champions”. “Apuesto por muy pocos goles, pero puede pasar de todo porque tienen una calidad tremenda arriba”, vaticinó para finalizar.