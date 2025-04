El Athletic se prepara para pagar la cláusula de un jugador de LaLiga

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, se remitía días atrás a la cláusula de Jesús Areso ante el interés del Athletic y el Athletic no correrá el riesgo de que sea otro equipo el que la pague. Así pues, aunque el lateral diestro de 25 años entrará en verano en su último año de contrato, el conjunto vasco no esperará al siguiente para hacerse con sus servicios a coste cero. El Athletic está obligado a fichar a un futbolista en su demarcación por la retirada de Óscar de Marcos y el elegido es Jesús Areso. Además, su cláusula de rescisión es asequible, 12 millones de euros.

Además de por la retirada de Óscar de Marcos, el Athletic pagará a Osasuna la cláusula Jesús Areso porque Andoni Gorosabel, que llegó el verano pasado a coste cero procedente del Deportivo Alavés, e Iñigo Lekue no gozan de la confianza de Ernesto Valverde.

La postura de Osasuna ante el interés del Athletic por Jesús Areso

Cuestionado días atrás por Jesús Areso y por el interés del Athletic, Braulio Vázquez señaló en el Diario AS: “Si lo quiere alguien, que pague la cláusula. Areso se marchó de juvenil, vino aquí y lo fichamos libre cuando no había jugado ni en Primera, ni en Segunda”.

A su vez, Braulio Vázquez aprovechó para dejar claro que ni el Athletic ni su entrenador, su amigo Ernesto Valverde, ha preguntado a Osasuna por Jesús Areso: “No nos han preguntado por él. Y mira que soy amigo de Ernesto, al que fiché para el Valencia. Ernesto no me ha preguntado nada”, añadió para finalizar.