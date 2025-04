Raúl de Tomás se enzarza con un aficionado que se metió con su look: “A tu prima...”

Raúl de Tomás ha atravesado una etapa complicada en la que ha necesitado parar para poner las cosas en su sitio. El que fuera delantero del Real Madrid y del Espanyol ha regresado a los entrenamientos del Rayo Vallecano y ha querido celebrarlo con un cambio de look. Sin embargo eso es algo que ha aprovechado un aficionado para criticarle. El delantero de 30 años, por su parte, no ha dudado en responderle.

Fue el Rayo Vallecano el que junto a una fotografía de Raúl de Tomás escribió en redes sociales: “New look”. “Lleva más looks que partidos jugados”, comentó el aficionado en cuestión a dicha publicación.

Incapaz de contenerse, Raúl de Tomás contestó: “A tu prima ayer le gustó”.

Raúl de Tomás sigue inédito en la Liga

Cabe señalar que recientemente, al ser preguntado sobre cómo se encontraba durante una corrida de toros, Raúl de Tomás dijo: “Ha sido una etapa complicada para mí estos dos últimos meses. Creo que muchas veces se necesita ese parón para poder poner las cosas en su sitio, sentirse bien. La verdad es que me ha venido muy bien”.

El delantero comenzó a entrenarse en solitario el pasado mes de febrero tras dos meses y medio fuera de las convocatorias del Rayo Vallecano por “una enfermedad común”, según la versión que ha mantenido el club en este tiempo.

En lo que va de temporada, Raúl de Tomás, sólo ha jugado un partido, en la Copa del Rey ante el Villamuriel el pasado 29 de octubre, en el que completó los 90 minutos.