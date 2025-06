Explica por qué no renovó en el Athletic para fichar por la Real Sociedad

Mikel Goti, que llegó en 2023 a la Real Sociedad tras acabar contrato con el Athletic pelea con el Sanse por subir a Segunda División. Clave en el buen hacer del filial donostiarra con 14 goles y 4 asistencias en 34 partidos, el atacante de 23 años ha explicado en una entrevista por qué decidió en su día no renovar con el Athletic y fichar por su eterno rival.

“El club no me dio la confianza que pensaba que merecía. La Real Sociedad sí me la mostró y vi un proyecto deportivo de futuro”, explicó Mikel Goti en una entrevista para el canal oficial de la Primera RFEF.

Sobre el rendimiento del Sanse, comentó: “Desde el principio no se esperaba este nivel, pero hemos sido un equipo muy regular, siempre en playoff. La cohesión del vestuario ha sido brutal y la ayuda del cuerpo técnico, clave”.

Cabe señalar que el filial de la Real Sociedad está tratando de ascender a Segunda División con Iosu Rivas como entrenador después de que Sergio Francisco haya asumido las riendas del primer equipo. “No ha cambiado nada, ha seguido las mismas pautas”, aseguró Mikel Goti.

Respecto a la dura semifinal por el ascenso que enfrentó a la Real Sociedad con el Mérida, Mikel Goti dijo: “En Mérida hicimos un buen partido. En casa, pese al 0-1, nos armamos de corazón y fuerza para aguantar. Nos hicieron sudar la gota gorda, tuvimos que correr más de lo esperado, pero conseguimos mantener la ventaja”.

Ahora el Sanse se enfrentará a un Nàstic de Tarragona al que no ha logrado ganar esta temporada. “No significa nada. Hemos puntuado contra casi todos, menos contra ellos. No le tenemos miedo a nada y vamos a por todas”, indicó Mikel Goti.