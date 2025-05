El futbolista de la Real Sociedad que sueña con suplir a Modric

Luka Sucic, centrocampista croata de 22 años de la Real Sociedad, ha reconocido en una entrevista que su sueño sería suplir a Luka Modric, compañero suyo en la selección que no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. Luka Sucic aprovechó la ocasión para asegurar que quiere seguir en la Real Sociedad tras unas polémicas declaraciones que se le atribuyeron en las que hablaba del conjunto donostiarra como un equipo mediano siendo su intención recalar en uno más grande.

Sobre la posibilidad de suplir a Luka Modric cuando deje la selección, algo que no está previsto, al menos, hasta el próximo Mundial, Luka Sucic admitió en Sportske Novoski: “Ese sería el sueño de mis sueños”.

Respecto a la despedida de su compatriota del Bernabéu, en la que él, como futbolista de la Real Sociedad, estuvo presente, señaló: “Fue un momento muy difícil. Para él, pero también para mí. Luka siempre fue mi referente como jugador y ahora es mi capitán en la selección croata. A la vez, me siento feliz y orgulloso de haber podido presenciar ese momento en directo. Me entristece que se vaya, que ya no lo veremos más en los estadios de España. Espero que pronto encuentre un nuevo club y que esté con nosotros en el próximo Mundial”.

Luka Sucic quiere seguir en la Real Sociedad

Sobre las polémicas declaraciones que se le atribuyeron, Luka Sucic indicó: “Los rumores sobre mis declaraciones recientes son mentira. Hablé con el periodista. Ha corregido su error y se ha disculpado conmigo”.

“Quiero seguir en la Real Sociedad, no tengo otros planes”, afirmó al respecto.

Haciendo autocrítica sobre la temporada de la Real Sociedad, continuó: “Esta temporada, claramente, hemos fallado. Terminar en el puesto 11 no da acceso a competiciones europeas, y ese era nuestro objetivo. Perdimos muchos puntos donde no debíamos. Que sirva como lección para la próxima temporada”.

Por último, Luka Sucic habló del premio que le han concedido como mejor futbolista de la temporada de la Real Sociedad. “Sinceramente, no sabía que daban ese tipo de premios. Supongo que es porque fui elegido jugador del mes en tres o cuatro ocasiones, y eso marcó la diferencia con mis compañeros. Me sorprendió cuando me lo comunicaron, pero al final significa mucho para mí, ya que es mi primera temporada en la Real Sociedad”, concluyó.