"Si no fuera por mis compañeros, hubiera dejado la selección española"

Álvaro Morata podría haber dicho adiós a la selección española tras la Eurocopa pero ha decidido seguir gracias a sus compañeros. Así lo ha reconocido el delantero de 32 años en el documental ‘Un equipo llamado España. El camino hacia la cuarta'. Si bien Álvaro Morata ha podido seguir en la Selección, la presión que vivía en España le llevó a cambiar el Atlético de Madrid por el Milan en verano.

En un fragmento del documental difundido por Prime Video, el atacante dice sobre sus compañeros: “Sin ellos, habría dejado la selección española”.

Iniesta y Bojan también han hecho para que Morata siga en la selección española

Álvaro Morata podría haber dejado la selección española antes, incluso, de la Eurocopa. Si no fue así fue, en parte, gracias a Andrés Iniesta y a Bojan. Así lo reconoció al recoger la Copa. “He pensado en todos los momentos desde que tengo 14 o 15 años y empecé a venir a la Selección. Quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los compañeros que he tenido aquí en la Selección, a todos los entrenadores, todos nos han enseñado cosas y sobre todo a los que nos han ayudado para llegar hasta aquí que es una pena porque sería increíble si pudieran estar”, reveló.

“Me gustaría también dar las gracias aparte de a mi mujer y a muchas personas que trabajan conmigo, a Andrés Iniesta. Si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, a Bojan también. Si no fuera por ellos no hubiera jugado esta Eurocopa. Seguro”, manifestó.

“Andrés y Bojan tienen gran culpa de que yo esté aquí en la Eurocopa. Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no, pero son personas que te da la vida a veces y sólo puedo darles las gracias. Me acuerdo de ellos ahora porque han pasado momentos como los que yo he pasado y sobre todo que siempre hay luz al final de todo”, finalizaba Álvaro Morata.