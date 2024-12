El polémico futbolista español al que Del Bosque no pudo convocar para el Mundial por lesión

Cuando todavía jugaba en el Real Madrid, cuando pensaba que ganaría el Balón de Oro en cuatro año, Vicente del Bosque tenía previsto convocar a Jesé Rodríguez con la Selección de cara al Mundial de Brasil que se celebró en 2014 y en el que España defendía el título. Así lo ha asegurado el delantero de 31 años, ahora en las filas del Johor de Malasia, en una entrevista.

Para poder ser convocado por Del Bosque para la Eurocopa, Jesé puso rumbo al PSG

Justificando su marcha al PSG, en 'Batmowli', el programa del youtuber 'Mowlihawk', Jesé Rodríguez dijo: “Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos. Encima estaba Emery de entrenador, que fue el que me llamó. El Madrid hizo muchos fichajes y quería ir a la Eurocopa con la Selección, porque ya estuve a punto de ir al Mundial de Brasil. Del Bosque me iba a llevar, pero me lesioné”.

Por su parte, sobre el día que dijo que en cuatro años se veía ganando el Balón de Oro siendo todavía jugar del Real Madrid, Jesé Rodríguez comentó: “Era muy joven, me veía demasiado fuerte y soy muy sincero. No lo cambiaría, pero sí, a lo mejor, podía haber dicho: ‘Creo que si sigo así puede estar en el camino de poder ganar un Balón de Oro’. Cristiano me trajo el Balón de Oro cuando lo había ganado y me dejó sacarme una foto con él. Me dijo: ‘¿Lo vas a ganar?’, y le dije: ‘Sí’. Me contestó: ‘Esa es la actitud’”.