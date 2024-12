Tientan a Alberto Moleiro para que abandone la UD Las Palmas

Alberto Moleiro, que ya rechazó una mareante oferta para jugar en Arabia Saudí en verano, volverá a ser tentado para abandonar la UD Las Palmas en el mercado invernal. Nuevamente en Arabia Saudí haría varios equipos interesados en hacerse con los servicios del centrocampista de 21 años y uno de ellos sería el Al-Hilal de Neymar.

Así lo asegura teamTALK. No obstante, Alberto Moleiro no tendría ninguna intención de abandonar la UD Las Palmas en enero. Otro gallo podría cantar en verano, aunque poner rumbo a Arabia Saudí no estaría en su mente por mucho dinero que le puedan ofrecer.

Alberto Moleiro y la oferta que rechazó de Arabia Saudí

Confirmando en rueda de prensa que había recibido una oferta en verano para jugar en Arabia Saudí, Alberto Moleiro dijo: “Es verdad que llegó la oferta, hablé con mis representantes y decidimos que no íbamos a ir. Estoy muy contento en Las Palmas, tengo contrato, es el club que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de crecer en el fútbol profesional y estoy muy contento de estar en Las Palmas. Tengo unos sueños, tengo unos objetivos desde niño y la ilusión es grande, esta vez decidimos que no y ya está”.

Alberto Moleiro, que en el pasado ha sido relacionado con el Barcelona, con el Real Madrid y también con el Atlético, ha disputado esta temporada 15 partidos y ha anotado 15 goles con la UD Las Palmas, equipo al que quiere ayudar a conseguir la permanencia.