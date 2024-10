El centrocampista español al que fichará el Villarreal si vende a Álex Baena

El Villarreal sabe que lo tendrá difícil para retener a Álex Baena en sus filas más allá del próximo verano. Ya éste el centrocampista de 23 años fue tentados por varios clubes aunque ninguno de ellos se acercó a los 60 millones que figuran en su cláusula de rescisión. Para prepararse por lo que pueda pasar con Álex Baena, el Villarreal piensa en Alberto Moleiro, al que también lo tendrá difícil la UD Las Palmas para retener en sus filas, como recambio.

El submarino amarillo habría intensificado su interés por este centrocampista de 21 años que lleva 4 goles en los 10 partidos que ha disputado esta temporada con el conjunto canario. Si bien la cláusula de rescisión de Alberto Moleiro ronda los 60 millones de euros, el Villarreal confía en hacerse con sus servicios a un precio bastante inferior teniendo en cuenta que el próximo verano entrará en su último año de contrato con la UD Las Palmas.

¿A qué equipo puede irse Álex Baena?

Álex Baena, por su parte, tiene contrato con el Villarreal hasta 2028. Cuestionado recientemente por el equipo al que podría marcharse, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del submarino amarillo, dijo: “Baena es un jugadorazo. No hemos hecho ningún esfuerzo porque este verano, por caprichos del mercado, no ha tenido las ofertas que pensábamos. Él está súper a gusto aquí y para irse debe ser algo excepcional. No se va a ir a un equipo de media tabla de la Premier. Si lo hace es porque va a un gran equipo”.