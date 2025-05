El fichaje de 9 millones que acometerá el Betis tras caer en la final de la Conference

Aunque el Betis se adelantó en el marcador, fue goleado por 4-1 en la final de la Conference League por el Chelsea. Aún así, más allá de la magia de Isco Alarcón, destacaron Marc Bartra y Natal de Souza como centrales. Y precisamente tras su gran actuación, el conjunto verdiblanco habría decidido ejercer la opción de compra de 9 millones de euros que se reservó cuando el brasileño llegó precedente del Nápoles en calidad de cedido.

No sólo frente al Chelsea sino que Natal de Souza se ha ganado su continuidad en el Betis en los 52 partidos que ha disputado esta temporada, en los que ha marcado 2 goles y repartido 2 asistencias.

Natan quiere seguir en el Betis

Cabe señalar que el pasado mes de febrero, el central de 24 años ya invitó al Betis a pagar los 9 millones con los que se haría con sus servicios en propiedad. "Estoy feliz aquí, me quiero quedar pero no depende sólo de mí. Quiero hacer grandes partidos para seguir en el Betis. Mi agente y los clubes deben resolver la documentación, yo de eso no sé, pero yo quiero quedarme", afirmó.

Además, el zaguero verdiblanco está "aprendiendo mucho de" sus compañeros de línea, -Diego- "Llorente y -Marc- Bartra, que son dos grandes jugadores con mucha experiencia" con los que ha tenido la ocasión de "hablar mucho".