“No gané el Balón de Oro por culpa de la cocaína”

El rumano Adrian Mutu llegó al Chelsea en 2003 a cambio de 23 millones de euros. Si bien el delantero anotó 10 goles en 36 partidos en su primera temporada, en la segunda, solo participó en 2 ya que fue suspendido. Y es que Adrian Mutu dio positivo por cocaína en un control ordenado por José Mourinho, por aquel entonces su entrenador, que conllevó su despido.

«Esnifar cocaína cuando estaba en el Chelsea fue la peor decisión que pude haber tomado en mi carrera. Estaba solo en Inglaterra y triste, pero ni siquiera la depresión que atravesé podía justificar mis acciones. El Chelsea, por supuesto, tenía tolerancia cero con mi problema de drogas. Cometí un error, me desvié del camino correcto y pagué por ello. Llegué al Chelsea en un momento turbulento de mi vida, no estaba preparado para dar ese paso y terminé enredado en un sinfín de mentiras y excusas», rememoró el ahora técnico de 46 años en The Telegraph.

Mutu trata de no culparse por no haber ganado el Balón de Oro por culpa de la cocaína

«Estaba solo y era muy joven, pero creo que en aquella época era uno de los mejores futbolistas del mundo. Si no fuera por la cocaína, podría haber ganado fácilmente el Balón de Oro, pero las malas decisiones que tomé me desviaron de ese camino y hoy intento no culparme demasiado por ello», añadió un Adrian Mutu que tras su positivo por cocaína llegó a jugar en equipos como la Juventus o la Fiorentina.